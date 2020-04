Flinke brand in Achterveld bij woning met rietenkap

ACHTERVELD - Zaterdagochtend rond 11:45 uur werd er een brand gemeld aan de Emelaarseweg in Achterveld.

Op het adres stond een woning met rietenkap in brand. De brand werd groot opgeschaald in verband met beperkte waterwinning en de rietenkap op het woonhuis. De kap is voor een groot gedeelte weggebrand maar de woning is niet verloren. De brand is ontstaan doordat de bewoners onkruid aan het wegbranden waren waardoor brandende bladeren in de rietenkap terecht kwamen.

Bij de brand werden korpsen uit Leusden, Amersfoort, Achterveld, Cothen-Langbroek, Werkhoven, Zeist, Veenendaal, Woudenberg en Utrecht-Leidscherein ingezet. (Foto's: Kees van Kooten)