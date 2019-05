Flinke rookontwikkeling bij schuurbrand in Amersfoort

AMERSFOORT - Zaterdagmiddag omstreeks 17:25 uur moest de brandweer met spoed uitrukken voor een gebouwbrand aan de Piersonlaan.



Vanuit de verte waren af metershoge rookwolken te zien over een groot deel van Amersfoort. Volgens eerste berichten zou het mogelijk gaan om een schuur wat zich bevind achter een huis met rietendak.



De omgeving is door de politie volledig afgezet en toeschouwers worden op afstand gehouden terwijl de brandweer druk bezig is met het blussen van de brand.