Vernielingen en poging brandstichting bij relatieprobleempjes in Utrecht

UTRECHT - Op de Brauwlaan in Utrecht is donderdagavond veel politie op de been geweest. De aanleiding lag vermoedelijk in de relationele sfeer.

Op een geparkeerde auto werd met hoofdletters de tekst "HOER" gekrast. Ook werden de voor- en achterruit van de auto ingegooid. Wat er zich daarna heeft afgespeeld is nog onduidelijk.

De brandweer is ter plaatse gekomen om een woning in dezelfde straat te ventileren. Hier waren emmers benzine tegen de gevel gegooid met de bedoeling brand te stichten.