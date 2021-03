Gasleiding Schalkwijk geraakt bij werkzaamheden en vat vlam

SCHALKWIJK - Op de Neereind in Schalkwijk is bij graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt. Er onstond een steekvlam waarna de gasleiding bleef branden. Eén persoon heeft wat verschroeide haren, maar van verwondingen is geen sprake.

De brandweer is ter plaatse en heeft een klein deel van de straat afgezet. De situatie is onder controle.

Het wachten is op Stedin om het gas af te sluiten en de lekkage te herstellen. (Foto's: Koen Laureij)