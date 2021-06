Gaslek bij woning in Houten

HOUTEN - De brandweer is donderdagmiddag uitgerukt naar een woning aan de Dijkgraafpolder vanwege een gaslek. Bij boorwerkzaamheden werd per ongeluk een gasleiding geraakt, waardoor gas in de kruipruimte van twee woningen terecht kwam. Ook kwam het gas in de spouw van de woningen terecht.

Een hulpverleningsvoertuig van de brandweer Bunnik kwam met spoed ter plaatse om twee grote ventilatoren te brengen. Daarmee zijn de woningen en kruipruimten geventileerd.

De bewoners waren niet thuis, omdat de woning nog wordt verbouwd. Niemand raakte gewond. Bewoners van de naastgelegen woningen konden iets verderop in de straat toekijken hoe de brandweer de situatie weer veiligstelde. Stedin zal de gasleiding later herstellen.

Foto's Koen Laureij