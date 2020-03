Gaslek in Baarn

BAARN - In verband met een gaslek zijn 36 flatwoningen aan de Johannes Vermeerlaan en Pieter de Hooghlaan in Baarn donderdag aan het begin van de middag enige tijd ontruimd geweest. Het lek is inmiddels gedicht, de bewoners kunnen weer naar huis.

Het gaslek ontstond bij werkzaamheden aan de De Geerenweg. Naar verluidt werd daarbij een gasleiding van flinke omvang geraakt. Zowel de brandweer uit Baarn als die uit Soest was ter plaatse. Een deel van de weg was afgesloten.

Netbeheerder Stedin werd opgeroepen om het lek te verhelpen. De Veiligheidsregio Utrecht meldde rond twee uur dat het lek was gedicht en dat alle woningen weer gas hadden. Bewoners werd geadviseerd hun huis tien minuten te ventileren.

Niet iedereen was thuis in de 36 woningen, in totaal zijn zo’n 40 personen buiten opgevangen. (Tekst: De Gooi -en Eemlander, foto's: Caspar Huurdeman)