Geladen vuurwapen in een sok verstopt Abcoude

ABCOUDE - De politie heeft in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 juni op de A2 bij Abcoude twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar aangehouden omdat ze een geladen pistool bij zich hadden. Het pistool zat verstopt in een sok.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 02.00 uur op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam een auto rijden waarvan in de politiesystemen was vermeld dat bij een eerdere controle de bestuurder geen rijbewijs had. Ter hoogte van Abcoude werd de auto aan de kant gezet. Tijdens de controle zagen de agenten attributen liggen die wezen op het gebruik van softdrugs. De bestuurder toonde een brokje hasj en bij de daarop volgende doorzoeking van de auto vonden de agenten in een tas met kleding een geladen pistool dat in een sok was verstopt. De mannen werden direct aangehouden.



Verder vonden de agenten tussen de spullen nog een bivakmuts, werkhandschoenen en twee bankpassen en een rijbewijs op naam van andere personen. Alles is in beslag genomen en de politie doet verder onderzoek.