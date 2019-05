Geschoten op pand Prins Bernhardplein Utrecht

UTRECHT - In de nacht van zondag 26 op maandag 27 mei is er geschoten op een pand aan het Prins Bernhardplein. De recherche heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Rond 04.15 uur kwamen er meldingen binnen dat er schoten waren gehoord in de straat. Politieagenten gingen op onderzoek uit en troffen kogelinslagen en hulzen aan. De omgeving werd afgezet en specialisten van Forensische Opsporing voerden een sporenonderzoek uit. Er zijn al wat getuigen gehoord, maar mogelijk zijn er nog andere mensen die informatie of beeldmateriaal hebben. Bij het schietincident raakte niemand gewond.



Heeft u informatie dat kan helpen in het onderzoek? Geef dit dan door via 0900-8844 of maak gebruik van meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000.