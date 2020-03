Getuigen gezocht: overval IJsselstein

IJSSELSTEIN - Op vrijdagavond 13 maart werd rond 20.00 uur een gewapende overval gepleegd in een winkel aan de Biezen in IJsselstein. De politie zoekt getuigen die rond dit tijdstip iets verdachts hebben gezien in de omgeving.

De dader bedreigde een medewerker met een vuurwapen en ging er vervolgens met de buit vandoor. Hij is te voet gevlucht in de richting van de voetbalvelden.

De dader was gekleed in een donkere jas met capuchon, een spijkerbroek en zwarte sportschoenen. Doordat zijn gezicht grotendeels bedekt was kan er niet veel informatie worden gegeven over de rest van zijn uiterlijk. Het gaat mogelijk om een jonge man van ongeveer 20 jaar oud.



De politie komt graag in contact met getuigen die rond 20.00 uur in de buurt van de Biezen in IJsselstein waren en iets verdachts gezien hebben. Woont u in de omgeving en heeft u een beveiligingscamera aan uw woning? Mogelijk heeft u de verdachte dan op beeld. In dat geval willen wij u vragen om deze beelden met ons te delen.

Als u informatie heeft over deze overval kunt u het melden via 0900-8844. Anoniem melden is mogelijk via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.