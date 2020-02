Getuigen gezocht overval winkelier in Amersfoort

AMERSFOORT - Donderdagochtend 13 februari werd een winkelier aan de Kamperbinnenpoort overvallen. De recherche zoekt getuigen!

Rond 11:40 uur kwam een nog onbekende man de winkel binnen en bedreigde direct een medewerker. De verdachte deed een greep in de vitrine en ging er vervolgens met buit, in een rode big-shopper, vandoor. Hij rende via de Weverssingel in de richting van De Flint. Ondertussen was de politie gealarmeerd. De agenten doorzochten de omgeving, maar de verdachte wist te ontkomen. De medewerker raakte gelukkig niet gewond bij de overval. De recherche onderzoekt de overval en is op zoek naar getuigen.



Signalement dader

- man van ongeveer 175 centimeter lang

- hij droeg een regenpak

- hij droeg een donkere capuchon over een pet

- zijn gezicht was bedekt met een sjaal of bivakmuts

- hij droeg handschoenen

- De buit zat in een rode big-shopper

Heeft u donderdag rond 11.40 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Kamperbinnenpoort. Beschikt u over camerabeelden of herkent u het signalement van de dader? We spreken u graag! Neem contact met ons op via 0900-8844.