Getuigen gezocht van explosie Lumbresplein Utrecht

UTRECHT - Zaterdagavond 10 juli ontplofte een betonnen muur op het Lumbresplein. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen hun informatie door te geven.

Rond 21.40 uur kreeg de politie melding van een grote explosie op het Lumbresplein. Een gewapend betonnen muur was door de kracht losgekomen en de brokstukken lagen tientallen meters ver. Vijf woningen, vier geparkeerde auto's en twee bouwketen liepen forse schade op voornamelijk aan de ruiten door de schok van de explosie en rondvliegende brokstukken. Niemand raakte gewond.



De politie doet onderzoek en vermoedt dat veel zwaar vuurwerk gebruikt is als explosief. Zwaar vuurwerk dat opgeslagen ligt in woningen en schuren is levensgevaarlijk voor de buurt. Lichte wrijving kan dit al tot ontploffing brengen met alle gevolgen voor omwonenden van dien.

Getuigen en mensen die meer weten worden verzocht hun informatie (ook mogelijke camerabeelden) door te geven. Bellen kan ook, via 0900-8844.