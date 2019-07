Getuigen gezocht van plofkraak in Amersfoort

AMERSFOORT - De politie zoekt getuigen van een plofkraak op een pinautomaat aan de Wouda. Deze vond vrijdag 12 juli plaats. Meerdere daders werden gezien, die er op scooters vandoor gingen.

Rond 05.00 uur vond de plofkraak plaats. Door de ontploffing raakte de pinautomaat zwaar beschadigd. De brokstukken van het apparaat lagen tot op honderd meter afstand. Overigens raakte niemand gewond door de criminele actie. De daders gingen er zonder buit vandoor.



Er is tot nu toe een beperkt signalement bekend: het gaat meerdere daders die op twee donkerkleurige scooters en er vandoor gingen. Zij waren geheel in het donker gekleed en reden na de plofkraak in de richting van de wijk Kattenbroek.



De politie verricht ter plekke sporenonderzoek. Vannacht heeft de politie al contact gehad met diverse getuigen en later vandaag volgt een aanvullend buurtonderzoek. Mensen die nog niet met de politie hebben gesproken maar wel meer informatie hebben of getuige waren van het incident, kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de recherche in Amersfoort via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.