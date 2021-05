Getuigen gezocht van steekpartij in Utrecht

UTRECHT - Op donderdag 27 mei 2021 vond er rond 23.25 uur een steekpartij plaats op de Van Eysingalaan in Utrecht. Bij aankomst bevonden zich drie mannen op straat, waarvan er twee gewond waren. De man die niet gewond was, werd direct aangehouden. Een tweede verdachte werd ook aangehouden, maar eerst vanwege zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Op donderdagavond kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij plaatsvond tussen drie personen, waarbij ook een steekwapen betrokken zou zijn. Het betrof drie mannen van 53 jaar uit Harmelen, 55 jaar zonder vaste woon-of verblijfplaats en 57 jaar uit Utrecht.

Bij aankomst op de Van Eysingalaan bleek dat de twee mannen van 55 en 57 jaar gewond waren. De 53-jarige man was niet gewond en werd direct aangehouden. De 55-jarige, gewonde man werd ook aangehouden, maar moest eerst naar het ziekenhuis gebracht om aan zijn verwoningen geholpen te worden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.



We zijn op zoek naar getuigen die de vechtpartij gezien hebben, iets weten of bijvoorbeeld camerabeelden hebben. Is dit het geval? Vul dan het onderstaande tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.