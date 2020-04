Getuigen gezocht van woningoverval in Utrecht

UTRECHT - Donderdagavond 2 april werd een vrouw overvallen in haar woning aan de Calderónlaan. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.

De vrouw werd rond 21.20 uur opgeschrikt door twee mannen die in haar woning waren binnengedrongen. Zij droegen een bivakmuts en bedreigden haar met een wapen. De overvallers doorzochten de woning en gingen er met geld en persoonlijke eigendommen van de bewoonster vandoor. Het is nu niet bekend in welke richting en met welk vervoermiddel. Het gaat om een lange man en een korte, dikkere man. Beiden waren donker gekleed en één van hen had een rugzak bij zich.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen die meer weten over deze woningoverval om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.