Getuigen gezocht voor brandstichting in Baarn

BAARN - Op donderdag 17 september is een geparkeerde auto aan de Heemskerklaan in brand gestoken. De brand kon met een tuinslang snel geblust worden. Al eerder is hier brand gesticht bij een auto van dezelfde eigenaar én bij het bedrijf van deze bewoner in Den Dolder. De politie onderzoekt deze autobrand en het verband met andere branden. Ook is de politie op zoek naar mensen die meer weten over de branden of de identiteit van de verdachten.

De brand op 17 september aan de Heemskerklaan werd vermoedelijk rond 01.50 uur aangestoken door drie mannen. Zij droegen alle drie een pet met capuchon op. Eén van hen droeg een lichtkleurige jas. Er werd vloeistof over de auto gegoten en in brand gestoken. Daarna vluchtten de daders te voet in de richting van de Abel Tasmanlaan.

De politie zoekt getuigen of personen die vannacht de drie mannen voorafgaand aan de brandstichting of daarna hebben gezien. Ook onderzoekt de politie het verband tussen de eerdere brandstichtingen. Heeft u meer informatie over de brandstichtingen? Weet u wie er mogelijk betrokken zijn geweest bij deze incidenten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw tip doorgeven via 0800-7000. (Foto's: Caspar Huurdeman)