Getuigen woningoverval Maarssen gezocht

MAARSSEN - In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni kreeg de politie de melding dat bewoners van een huis aan de Machinekade waren overvallen. Twee daders overvielen de woning. Hierbij raakte één van de bewoners lichtgewond. De politie zoekt getuigen.

De overval vond rond 02.00 uur plaats. Twee mannen, in donkere kleding, overvielen de bewoners. Nader signalement ontbreekt. Bij de overval raakte een bewoner lichtgewond. Omdat meer bewoners gealarmeerd werden door de commotie van de overval, gingen de overvallers ervandoor.

De politie heeft sporenonderzoek uitgevoerd en start vandaag met een buurtonderzoek. Mensen die meer informatie hebben of getuige zijn geweest van de overval, voertuigen of personen hebben gezien die zich verdacht ophielden voorafgaand aan de overval of hen daarna zagen wegvluchten, wordt gevraagd om contact op te nemen met de recherche in Maarssen via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via tel. 0800-7000.