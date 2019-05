Getuigenoproep poging tot plofkraak Bilthoven

BILTHOVEN - De politie doet onderzoek naar aanleiding van een mislukte plofkraak in Bilthoven en roept getuigen op zich te melden.

Dieven probeerden in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 mei even na 02.00 uur de geldautomaat aan de Donsvlinder in Bilthoven op te blazen. Het alarm van de automaat ging af en een getuige zag twee personen met donkere kleding wegrennen. De getuige belde 112 en agenten gingen eropaf. Ze constateerden dat de plofkraak mislukt was en er geen explosieven waren achtergebleven. De daders bleken spoorloos verdwenen.



Heeft u iets verdachts gezien dat mogelijk met deze poging tot plofkraak te maken heeft?

Weet u misschien wie er achter zitten of weet u waar de verdachten heen zijn gevlucht en of ze met een voertuig waren?

Bel dan s.v.p. 0900-8844 om uw informatie aan de recherche door te geven. Blijft u liever anoniem? Bel dan

0800-7000.