Gevonden lichaam in de Eem blijkt geen misdrijf

BAARN - De politie concludeert na onderzoek dat er geen sprake is van een misdrijf bij het gevonden lichaam in de Eem donderdag. De schipper van de Eemlijn ontdekte het stoffelijk overschot in de Eem en belde de politie.



De boot kwam vanuit Amersfoort en wilde aanmeren in Baarn toen de schipper het lichaam zag drijven. Op dat moment waren er meer dan 30 mensen aan boord die op een fiets- of wandeluitje waren.



Foto's Caspar Huurdeman