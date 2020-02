Gewelddadige Woningoverval Griftstraat Utrecht

UTRECHT - Zondagmiddag 9 februari werden een 61-jarige bewoner en zijn 65-jarige partner overvallen in een woning aan de Griftstraat. De recherche zoekt getuigen.

Om 14.40 uur werd bij een woning aan de Griftstraat aangebeld. De partner van de bewoner deed de deur open en werd direct overvallen door vier jongens. Ze drongen de woning binnen en troffen de bewoner in de gang. De jongens begonnen meteen op de bewoner in te slaan, waarbij het slachtoffer zich probeerde te verdedigen. Tijdens de worsteling raakten de bewoner en zijn partner gewond. De bewoner werd naar het ziekenhuis gebracht.



De verdachten namen spullen mee van de bewoner en vluchtten via de Graanstraat.



Verdachte 1

Zwarte jas met capuchon

Blauwe capuchon daaronder, vermoedelijk van trui

Blauwe spijkerbroek

Zwarte schoenen

Verdachte 2:

Blauwe gewatteerde jas met capuchon

Donkerblauwe capuchon daaronder, vermoedelijk van trui

Donkerblauwe broek

Zwarte schoenen

Verdachte 3:

Zwarte jas

Zwarte capuchon eronder, vermoedelijk van trui

Donkere joggingbroek met rode streep over lengte van been

Zwarte schoenen met witte zool en wit logo

Stevig postuur

Verdachte 4:

Zwarte gewatteerde jas met capuchon

Grijze (spijker)broek

Zwarte schoenen

Slank postuur

Het slachtoffer en zijn partner hadden flink verweerd. Mogelijk liepen de daders daarbij verwondingen op. Een van de daders liep letsel aan zijn hand op.

De recherche van Utrecht-Stad onderzoekt de woningoverval. Er is al een aantal getuigen gesproken, maar de recherche wil graag in contact komen met meer getuigen. Heeft u iets gezien? Heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek. Of beschikt u over beelden? Geef uw tip dan door via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.