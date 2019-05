Gewonde bij moederdagwandeling Lage Vuursche

LAGE VUURSCHE - Moederdag is zondagochtend in het niet gelopen voor een oudere vrouw toen ze gewond raakte bij een valpartij in de bossen bij Lage Vuursche.

De vrouw was aan het wandelen met haar zoon toen ze viel. Omdat het ongeluk diep in de bossen gebeurde assisteerde een brandweerwagen de opgeroepen ambulance. Het slachtoffer liep door de valpartij onder andere een gebroken pols op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. (Foto’s: Caspar Huurdeman)