Gewonde bij ongeval in Woudenberg, politie zoekt getuigen

WOUDENBERG - Een fietser is vanmiddag rond 13.30 uur gewond geraakt bij een ongeluk op de Laagerfseweg in Woudenberg. Mogelijk botste het slachtoffer tegen een auto of werd er uitgeweken om een botsing te voorkomen.



Vanwege de ernst van het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. De fietser is met een ambulance naar het UMC in Utrecht overgebracht.

De politie plaatste een oproep op social media waarbij getuigen werden gevraagd om te reageren.

Foto's : Persbureau Midden Nederland