Gewonde bij ongeval Operaweg Amersfoort

AMERSFOORT - De hulpdiensten in Amersfoort kregen zaterdag 26 september omstreeks 18:50 uur een melding van een aanrijding letsel op de kruising Operaweg met de Hogeweg. Twee personenauto's waren daar met elkaar in botsing gekomen. Eén slachtoffer is in de ambulance behandeld en daarna voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.

Eén van de twee voertuigen was dusdanig beschadigd dat deze geborgen moest worden door een bergingsbedrijf.

Een deel van de weg was vanwege de afhandeling van het ongeval tijdelijk afgesloten. Een aantal automobilisten reden echter tegen het verkeer in. De politie heeft hiervoor 2 bekeuringen uitgeschreven.

Foto's W. Harthoorn