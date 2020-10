Gewonde bij ontploffing in woning Utrecht Zuilen

UTRECHT - In een woning in een appartementencomplex aan de Prinses Margrietstraat in Utrecht is donderdag een persoon gewond geraakt bij een explosie. Volgens omwonenden gaat het om een vrouw en was ze wel aanspreekbaar.

Politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. Onduidelijk is nog of het slachtoffer naar het ziekenhuis moet.

De brandweer heeft de woning en hal van het complex geventileerd. De aanleiding van de ontploffing is nog onbekend.

Foto's Koen Laureij