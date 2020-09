Gewonde bij steekpartij in Utrecht

UTRECHT - Vrijdag 18 september 2020 heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van een steekincident in Utrecht. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar.

Het steekincident vond plaats tussen 19.00 en 21.00 uur in de buurt van het Ledig Erf aan de Singel. Hier zat een aantal mannen voor hun ontspanning op een van de bankjes. Een van de mannen, een 36-jarige Utrechter, had eerder die dag een discussie in de persoonlijke sfeer gehad met een andere man die zich ook bij het gezelschap voegde. Deze man stak het slachtoffer vervolgens met een op een steekwapen gelijkend voorwerp.

Voorbijgangers belden de politie, die direct met hoorbare sirene kwam aanrijden. De verdachte rende hierop weg. Een ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis.

Rond 21.45 uur kreeg de politie melding dat de verdachte op het Jansveld was gezien, waarna de politie hier direct is heen gegaan om hem aan te houden. Het gaat om een 35-jarige man uit Utrecht. (Foto's: Koen Laureij)