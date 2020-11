Gewonde bij steekpartij Korenbloemstraat Nieuwegein

NIEUWEGEIN - In een woning aan de Korenbloemstraat heeft vanavond mogelijk een steekpartij plaatsgevonden. In ieder geval één persoon raakte gewond. Hij kon onder begeleiding van ambulanceverpleegkundigen naar buiten lopen, maar werd daar meteen op een brancard gelegd. Het slachtoffer werd in de ambulance verder behandeld toen hulpdiensten ook om een arts vroegen. De arts werd per traumaheli ingevlogen.

Inmiddels is de straat afgezet en staan agenten voor de betreffende woning te praten. De politie wil nog niet zeggen wat er zich precies heeft afgespeeld, maar rond 19:30 werd een persalarm verspreid waarin een steekpartij werd gemeld. Via Burgernet roept de politie nu getuigen op in verband met een geweldsdelict op de Korenbloemstraat.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto's Koen Laureij