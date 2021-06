Gewonde na kantelen bulldozer op bouwplaats in Utrecht

UTRECHT - Op een bouwplaats in de Utrechtse wijk Zuilen is vrijdagmorgen een kleine bulldozer gekanteld. De bouwvakker die het voertuig bestuurder raakte gewond. Een traumahelikopter is in de buurt geland.

Het ongeluk gebeurde op een bouwplaats aan de Hanrathstraat. In opdracht van Mitros worden daar woningen gerenoveerd.

Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance ter plekke met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe hij er aan toe is blijft nog onduidelijk. Positief signaal is dat de arts van het Mobiel Medisch Team, dat per traumahelikopter ter plaatse kwam, niet met de ambulance mee is gegaan naar het ziekenhuis

Het ongeluk wordt onderzocht door de instanties om te achterhalen wat er mis is gegaan. (Foto's; Koen Laureij)