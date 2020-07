Gewonden bij een eenzijdige aanrijding in Soest

SOEST - Bij eenzijdige aanrijding op de Peter van de Breemerweg zijn twee personen gewond geraakt.

De bestuurder van het voertuig verloor de controle over het voertuig toen hij moest uitwijken. De auto vloog uit de bocht en reed tegen een boom, waarna deze in de sloot eindigde. De bestuurder van het voertuig kon zelf het voertuig verlaten, maar de passagier diende door de brandweer worden bevrijdt. Ook een traumahelikopter werd gealarmeerd, maar deze werd later geannuleerd.

Onderzoek moet uitwijzen naar de precieze toedracht van het ongeval. (Foto's: Caspar Huurdeman)