Gewonden bij ongeval Zeist

ZEIST - Dinsdag even voor zes uur is er op de Boulevard ter hoogte van de Zandbergerlaan in Zeist een ongeval gebeurd tussen een bus en een voertuig.

De brandweer werd gealarmeerd voor een beknelling. Bij aankomst bleek dat niet het geval. Ambulancemedewerkers hebben de slachtoffers ter plaatse nagekeken. Eén van de voertuigen is vermoedelijk door het rode verkeerslicht gereden.

De politie zal onderzoeken wie schuld heeft aan het ongeval. (Foto's: Menno Bausch)