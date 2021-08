Grijper te water Waardsedijk Woerden

WOERDEN - Rond 14:20 uur werd de brandweer van Woerden gealarmeerd voor een HV weg materieel aan de Waardsedijk in Woerden.

Een grijper om sloten uit te baggeren is te water geraakt door onbekende oorzaak. De bestuurder van het voertuig kwam met de schrik vrij. De HV van brandweer Linschoten werd gealarmeerd om de olielekkage in de sloot. Later werd ook brandweer Veenendaal gealarmeerd om met de milieucontainer naar het incident te gaan om de olielekkage in te dammen. Eenmaal onderweg werd brandweer Veenendaal bij Driebergen afgemeld omdat het waterschap het lek al onder controle had.

Het Woerdens kraanbedrijf heeft de grijper uit de sloot gehesen. (Foto's: Kees van Kooten)