Grip 1 en ontruiming bij brand woonzorgcentrum Utrecht

UTRECHT - Bij de brand in woonzorgcentrum Hof van Transwijk in Utrecht zijn vanavond geen gewonden gevallen. In het pand wonen voornamelijk oudere mensen en daarom schaalde de brandweer uit voorzorg groot op. De brandweer ontruimde wel de hele verdieping.

Een brandende kookplaat zorgde voor veel rookontwikkeling. De brand is inmiddels onder controle. De getroffen verdieping wordt geventileerd. Of de bewoners daarna terug naar huis kunnen wordt onderzocht.

Veel ouderen worden naar de centrale hal gebracht van het woonzorgcentrum. De politie helpt degene die moeilijk ter been zijn.

Foto's Koen Laureij