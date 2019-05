Ernstig ongeval op de Lekbrug bij Vianen

VIANEN - Op woensdag 24 april vond een ernstig ongeval plaats toen de bestuurder van een bromfiets in botsing kwam met een groep racefietsers. Drie gewonden werden met letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Rond 12.05 uur reed een groepje van vijf fietsers over het fietspad van de Lekbrug in de richting van IJsselstein. Uit de tegenovergestelde richting naderde de bestuurder van een bromfiets die om onbekende reden in botsing kwam met de fietsers. Er volgde een frontale aanrijding waarbij de 37-jarige bromfietser, een inwoner van Vianen, en twee fietsers, een 54-jarige vrouw uit Utrecht en een 70-jarige man uit IJsselstein, ernstig gewond raakten. Alle slachtoffers werden door ambulances naar omliggende ziekenhuizen gebracht. Specialisten van het tactisch Verkeersteam (TVT) en de Verkeersongeval Analyse (VOA) kwamen ter plaatse en doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



Het Tactisch Verkeersteam onderzoekt de precieze toedracht van het verkeersongeval. Heeft u iets gezien voorafgaand aan het ongeval? Of heeft u het ongeval zien gebeuren? Neem dan contact op met het Tactisch Verkeersteam van Midden-Nederland via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.(Foto's; Koen Laureij)