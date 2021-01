Groot duikalarm voor een auto in een droge greppel

WOUDENBERG - Aan de Brinkanterweg in Woudenberg is vanavond door de gladheid een auto van de weg geraakt. Deze kwam deels in een droge greppel naast de weg. Een passant sloeg alarm en belde de hulpdiensten. Twee duikteams en meerdere brandweervoertuigen werden op pad gestuurd.

De bestuurder van de auto was ondertussen hulp aan het halen om zijn voertuig op de weg te krijgen. Hij werd dan ook verrast door de grote opkomst van de hulpdiensten.

Foto's Kees van Kooten