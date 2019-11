Grote alarm voor bedrijfsbrand in Woerden

WOERDEN - Maandagavond rond 22.00 uur is groot alarm geslagen vanwege een brand bij dierenvoerproducent Arie Blok BV aan de Hoge Rijdijk in Woerden. Uit verschillende delen van het pand was rook waarneembaar.

Hulpdiensten schaalden snel op om bij uitbreiding van de brand snel in te kunnen grijpen, maar het ziet er naar uit dat de situatie onder controle is.

De brand trekt veel inwoners naar de plek toe. De politie heeft een gebied afgezet om omstanders op afstand te houden. (Foto's: Koen Laureij)