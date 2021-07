Grote brand bij bedrijf in Utrecht

UTRECHT - Bij een distributiecentrum van Stiho aan de Uraniumweg in Utrecht is brand uitgebroken in het dak. Er komt veel rook vrij. Op het dak liggen veel zonnepanelen. De rook trekt richting Utrecht Noord, daarom adviseert mensen die daar last van hebben de ramen en deuren te sluiten.

Veel brandweerwagens zijn onderweg naar de locatie van de brand. Het betreft een grote loods.

De brand bij het bedrijf aan de Uraniumweg in Utrecht lijkt onder controle. De brandweer slaagde er snel in om de vlammen op het dak te doven. Daardoor was ook in rap tempo de rookontwikkeling verdwenen.

De brandweer is nog wel aanwezig en kijkt of de brand niet het gebouw in is gekropen. Er is geen rookontwikkeling meer te zien.(Foto's: Koen Laureij)