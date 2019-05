Grote brand bij Restaurant Vroeg in Bunnik

BUNNIK - Bij restaurant Vroeg in Bunnik is een grote brand uitgebroken. De brand zou in het dak zijn begonnen nabij de schoorsteen. Over de gehele breedte van het pand is rook en vuur te zien, aldus omstanders.

De brandweer heeft groots opgeschaald. Eenheden van diveree korpsen uit de omgeving zijn uitgerukt.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Foto's Koen Laureij