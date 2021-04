ACHTERVELD - In Achterveld is vannacht een geitenstal volledig in vlammen opgegaan. Toen de boer de brand ontdekte was er al geen houden meer aan. Zeker 250 geiten zijn in de vlammen omgekomen.

De brandweerkorpsen van Achterveld en Barneveld bestreden de brand.

Foto's W. Harthoorn