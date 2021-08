Grote brand in kantoorboerderij met rietenkap De Bilt

DE BILT - Aan de Utrechtseweg in De Bilt is vannacht een grote brand uitgebroken in een kantoorboerderij met een rietenkap. Rond 01:25 uur werd de brand ontdekt en niet veel later sloegen de vlammen uit het dak bij het bedrijf. Ook kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio Utrecht heeft daarom een NL alert verspreid.

Rietenkapspecialisten van de brandweer hebben in het rietendak een stoplijn weten te maken. Daardoor is de brand beperkt gebleven tot de voorzijde van het gebouw. De schade aan het dak is fors.

Gedurende de brand kwam veel rookontwikkeling vrij die richting omliggende woonwijken trok. De brandweer verspreidde het advies om ramen en deuren te sluiten, maar om ook mensen die sliepen daarop te wijzen is een NL alert verstuurd.

De Utrechtseweg is in beide richtingen afgesloten. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met blussen. (Foto's: Koen Laureij)