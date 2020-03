Grote brand in koeienstal in Woudenberg

MAARSBERGEN/WOUDENBERG - In het buitengebied tussen Maarsbergen en Woudenberg is brand ontstaan in een koeienstal. Hoe dit kon ontstaan is niet bekend. De boer kon het vee op tijd uit de stal krijgen. De brandweer van Maarn/Maarsbergen heeft met assistentie van de brandweer Woudenberg de brand onder controle gekregen. Het blussen van de brand werd bemoeilijkt door aanwezige isolatie.

Foto's Koen Laureij