Grote brand in Leidsche Rijn, vier aanhoudingen voor brandstichting

UTRECHT - In Utrecht heeft vannacht een grote brand gewoed aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Daarbij is onder andere het toneel van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) verloren gegaan. Vier minderjarige jongens van 16 en 17 jaar, drie uit Maarssen en één uit Vleuten, zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. Zij moeten nog worden gehoord en zitten nog vast.

De brandweer schaalde de brand op naar een zeer grote brand. Vier blusvoertuigen, een ladderwagen en een schuimblusvoertuig werden ingezet.