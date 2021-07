Grote brand in oud zwembad Bilthoven

BILTHOVEN - Aan de Talinglaan in Bilthoven staat het oude zwembad van het dorp in brand. Het pand werd al gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw en kon daarom snel als verloren worden beschouwt. De brandweer probeerde de brand wel te beperken.

Omdat brandweerlieden vooral via een sloopterrein moesten werken werd het blussen bemoeilijkt. De brandweer gaf al snel aan dat zij het pand niet zouden betreden en de blussing op een veilige manier van buitenaf zou gebeuren. Daardoor duurt de inzet van de brandweer wel langer.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Het oude zwembad ligt midden in een woonwijk, dus omwonenden is geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is de rook fors minder geworden, maar de brandweer verwacht nog wel enige tijd bezig te zijn met nablussen.

Over het ontstaan van de brand is nog niets duidelijk. (Foto's: Koen Laureij)