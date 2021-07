Grote brand in restaurant op camping Bunnik

BUNNIK - Op camping Buitengoed de Boomgaard is vannacht een grote brand uitgebroken in het restaurant op het terrein. De brand woedde in de keuken. De brandweer zette veel materieel in, omdat het gebouw grotendeels van hout was en er voor waterwinning gezorgd moest worden. Niemand raakte gewond.

Even voor 2 uur worden de camping bezoekers wakker van geknetter. De een dacht aan vuurwerk, de ander dacht dat jongeren met een vuurtje aan het spelen waren. Als plots de brandweer op de camping verschijnt is duidelijk dat er iets aan de hand is. Bezoekers die direct rond het restaurant staan worden uit hun caravan gehaald terwijl de brandweer begint met blussen.

De vlammen heeft de brandweer snel van de brand af, maar brand meester is de brand nog niet. In het gebouw liggen mogelijk gasflessen en onderzocht wordt of asbest in het dak zit. Volgens de eigenaar is het laatste niet het geval, maar de brandweer laat het voor de zekerheid onderzoeken.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De wind stond relatief gunstig waardoor de rook eerst kon opstijgen en daarna over de camping waaide. Bezoekers hebben daardoor weinig last gehad van de rook.

Het nablussen zal waarschijnlijk nog uren duren. (Foto's: Menno Bausch)