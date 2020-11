Grote brand in schuur Harmelen

HARMELEN - Bij een grote brand aan de Leidsestraatweg in Harmelen is woensdagmiddag een grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer was de brand bij aankomst uitslaand. Inmiddels is de situatie onder controle.

De brandende schuur stond dichtbij een woonhuis. De brandweer heeft ingezet op het voorkomen van overslag naar de woning en dat lijkt te zijn gelukt. De schuur is volledig uitgebrand. Momenteel wordt nog na geblust.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio Utrecht adviseerde omwonenden die last hadden van de rook om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. (Foto's: Koen Laureij)