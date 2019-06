Grote drukte na landing traumaheli Houten

HOUTEN - Een traumahelikopter is vrijdagavond in de wijk Het Gilde geland voor een medische noodsituatie op de Odijkseweg. De piloot zette de helikopter op een voetbalveldje naast basisschool het Mozaïek. Tientallen mensen kwamen na de landing kijken wat er aan de hand was.

Samen met de politie heeft de piloot de mensen op afstand gehouden. Na ongeveer een uur is de helikopter vertrokken naar het UMC Utrecht.

Het slachtoffer waar de helikopter voor ter plaatse kwam is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. (Foto's: Koen Laureij)