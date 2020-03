Grote politie actie Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op de Giraffeweide is vanmiddag een grote politieactie opgezet, nadat bewoners een muis in hun huis met een luchtdrukwapen wilde beschieten. Een voorbijganger zag dat en belde de politie.

Politieagenten zetten de straat af en schakelde een arrestatieteam in. Nog voordat het arrestatieteam in actie kwam kwamen de drie bewoners met hun handen omhoog de woning uit. Daarna is het arrestatieteam naar binnen gegaan en die hebben het sein veilig gegeven. (Foto's: Koen Laureij )