Grote politie-inval bij bedrijven in Montfoort en Ameide

AMEIDE/MONTFOORT - Op een bedrijventerrein in Montfoort is vanmorgen een grote politie-inval gedaan. Een arrestatieteam ging in alle vroegte het terrein op en stormde een bedrijfspand en -woning binnen.

Dinsdagmorgen zijn er in het totaal vier politie-invallen gedaan in Montfoort, Ameide, Lopikerkapel en Haastrecht. Geschat wordt dat voor zeker 3,5 miljoen euro aan middelen in beslag genomen wordt. Het gaat onder andere om auto's, boten en bootmotoren.

In Ameide wordt momenteel onderzoek gedaan in een bedrijfsloods. Daar zijn onder andere een sportieve Corvette en een Ferrari in beslag genomen.

De politie komt later deze ochtend met een uitgebreid persbericht. (Foto's; Koen Laureij)