Grote schade bij woningbrand in Soest

SOEST - Zaterdagavond even na 23.30 uur kwamen bewoners van de Koperwiek in Soest thuis en roken een vreemde lucht. Bij het openen van de kelderkast ontstond er rookontwikkeling. De bewoners belde direct 1-1-2 en haalde een kind en de oppas van de slaapkamers op de eerste verdieping.

Bij aankomst van de brandweer was er al een enorme rookontwikkeling. De brand was snel geblust maar de schade was al aanzienlijk. Oorzaak van de brand is een chemische reactie geweest in de met olie gedrenkte lappen welke waren gebruikt om de houten vloer te behandelen.

Salvage zorgt voor opvang elders voor de bewoners. (Foto’s: Caspar Huurdeman)