Grote schade door brand in appartementencomplex Zeist

ZEIST - Bij een forse binnenbrand aan de Prinses Catharina Amalialaan, in Zeist Kerckebosch, is grote schade ontstaan. De rookontwikkeling was fors en bewoners konden de woningen niet meer via de reguliere weg verlaten. Met een ladderwagen en hoogwerker van de brandweer zijn de bewoners uit het pand gehaald. De brandweer schaalde de brand groots op en zette ook speciale eenheden in om te ventileren.

Meerdere woningen zijn onbewoonbaar door de brand. Mogelijk is de brand ontstaan in een meterkast. Naar de oorzaak hiervan zal onderzoek worden gedaan.

Foto's Menno Bausch