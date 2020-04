BLARICUM/EEMNES - Op het Gooimeer bij de Stichtse Brug is dinsdagmiddag een grote zoekactie gestart nadat het vermoeden was dat er iemand te water was geraakt. Twee duikteam, Reddingsbrigade en een SAR Helikopter kwamen in actie. De vermoedelijke vermiste melde zich later bij de politie. Hierop werd de zoekactie gestaakt.

Foto's Caspar Huurdeman