Handgranaat aangetroffen in Vianen

VIANEN - Op de Vijfheerenlanden is op straat een mogelijk explosief aangetroffen. Politie heeft uit voorzorg omgeving afgezet voor onderzoek. Helikopter vliegt boven Vianen voor overzicht van de situatie.

Advies aan bewoners van omliggende flats om uit voorzorg binnen te blijven tot er meer duidelijkheid is over het mogelijke explosief.



Het mogelijke explosief bleek een handgranaat. De EOD heeft het explosief meegenomen om gecontroleerd te laten ontploffen. De afzetting in de omgeving is opgeheven. Politie doet onderzoek. Meer info hierover? Bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.