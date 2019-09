UTRECHT - Bij kledingwinkel Mon Amis is vanmorgen rond 09.00 uur een handgranaat op de voordeur aangetroffen. Of de granaat echt was is nog onduidelijk. Specialisten van de EOD hebben het voorwerp veiliggesteld en meegenomen.

De straat wordt grotendeels vrijgegeven. Alleen de recherche gaat nog sporenonderzoek doen. (Foto's; Koen Laureij)